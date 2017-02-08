Турист из России погиб в Таиланде после ДТП с мотоциклом

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БАНГКОК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Турист из России скончался на месте от полученных ран в результате ДТП в курортной Паттайе. Об этом в среду сообщила полиция провинции Чонбури.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел глубокой ночью. 25-летний мужчина в компании еще двух человек переходил дорогу, когда в него на большой скорости врезался мотоциклист. Россиянин скончался на месте, уточнили в полиции.
Водитель мотоцикла и его пассажир получили ранения и госпитализированы. По предварительным данным, они также являются иностранцами, однако личность их пока не установлена.
В посольстве России в Таиланде ТАСС сообщили, что получили информацию о произошедшем от правоохранительных органов королевства.