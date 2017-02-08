Полиция задержала еще двух сотрудников "дочки" Татфондбанка по подозрению в хищении денег

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Главного следственного управления МВД по Татарстану задержали двух сотрудников компании "ТФБ Финанс" ("дочка" Татфондбанка) по подозрению в хищении денег, переданных в доверительное управление. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

"В рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ООО "ИК "ТФБ Финанс", задержаны начальник управления активных операций данного общества и руководитель отдела клиентского сервиса, занимающие аналогичную должность и в ПАО "Татфондбанк", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее ГСУ МВД по Татарстану возбудило уголовное дело о деятельности "ТФБ Финанс" по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". По предварительным подсчетам, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 млн рублей.

По данным МВД, в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление "ИК "ТФБ Финанс". Претензии заявителей связаны с переводом их средств со счетов Татфондбанка.

В отношении Татфондбанка Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 15 декабря 2016 года. Таким образом, вкладчики, которые перевели свои деньги в "ТФБ-Финанс", не подпадают под страховой случай возмещения средств.

Татфондбанк 12 декабря 2016 года ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов. 15 декабря Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца, ввел в банке временную администрацию, отключил его от системы банковских электронных срочных платежей. Функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По решению АСВ возмещение по вкладам (сумма которых не превышает 1,4 млн руб.) было возложено на Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, банки "ФК Открытие" и "Ак Барс", выплаты вкладчикам начались с 26 декабря.