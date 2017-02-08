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Трамп высказал слова поддержки пострадавшим от торнадо в Луизиане

Происшествия
8 февраля, 9:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Ранее сообщалось, что в городе Новый Орлеан на юге штата из-за торнадо пострадали десятки человек, повреждены многие строения
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп высказал слова поддержки пострадавшим в результате удара стихии в штате Луизиана, на который накануне обрушились разрушительные торнадо. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице главы Белого дома в сети микроблогов Twitter.

"Наши мысли и молитвы сейчас с теми, кто пострадал сегодня в юго-западной части Луизианы от сильных торнадо", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в городе Новый Орлеан на юге штата из-за торнадо пострадали десятки человек, повреждены многие строения. Без электроснабжения остались около 10 тыс. домов, в ряде районов зафиксированы утечки газа.

В связи со сложившейся ситуацией губернатор Луизианы Джон Эдвардс объявил режим чрезвычайного положения.

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