Трамп высказал слова поддержки пострадавшим от торнадо в Луизиане

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп высказал слова поддержки пострадавшим в результате удара стихии в штате Луизиана, на который накануне обрушились разрушительные торнадо. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице главы Белого дома в сети микроблогов Twitter.

Our thoughts and prayers are with everyone in southeastern Louisiana affected by today's severe tornadoes. — President Trump (@POTUS) 8 февраля 2017 г.

"Наши мысли и молитвы сейчас с теми, кто пострадал сегодня в юго-западной части Луизианы от сильных торнадо", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в городе Новый Орлеан на юге штата из-за торнадо пострадали десятки человек, повреждены многие строения. Без электроснабжения остались около 10 тыс. домов, в ряде районов зафиксированы утечки газа.

В связи со сложившейся ситуацией губернатор Луизианы Джон Эдвардс объявил режим чрезвычайного положения.