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СМИ: в китайском Тяньцзине произошел пожар на заводе аккумуляторов Samsung

Происшествия
8 февраля, 9:37 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин
Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало
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© EPA/WU HONG, архив

ПЕКИН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Возгорание произошло в среду на заводе компании Samsung SDI в китайском мегаполисе Тяньцзинь. Об этом сообщает информационный портал Sina

По его данным, предприятие в особой экономической зоне в районе Уцин окутано густым дымом. К настоящему времени на место прибыли пожарные и другие экстренные службы. Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Завод специализируется на разработке и производстве литий-ионных аккумуляторов, химических источников тока, а также других устройств и материалов.

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