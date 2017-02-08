СМИ: в китайском Тяньцзине произошел пожар на заводе аккумуляторов Samsung

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ПЕКИН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Возгорание произошло в среду на заводе компании Samsung SDI в китайском мегаполисе Тяньцзинь. Об этом сообщает информационный портал Sina.
По его данным, предприятие в особой экономической зоне в районе Уцин окутано густым дымом. К настоящему времени на место прибыли пожарные и другие экстренные службы. Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало.
Завод специализируется на разработке и производстве литий-ионных аккумуляторов, химических источников тока, а также других устройств и материалов.