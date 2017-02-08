МВД России совместно с ФСБ пресекли деятельность группы хакеров

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Сотрудники МВД России совместно с коллегами из ФСБ пресекли деятельность группы хакеров. Операция была проведена в мае 2016 года.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, члены группировки проживали в 17 регионах страны и с 2013 года похищали средства со счетов клиентов российских финансовых учреждений.

"За период своей деятельности 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении МВД РФ.

Члены группировки подозреваются также во взломах объектов критически важной инфраструктуры, в том числе стратегических промышленных предприятий РФ.

Полицейские провели обыски по 34 адресам, обнаружили и изъяли свыше 90 единиц компьютерной техники, носителей информации и средств связи, а также 4,5 млн. рублей и холодное оружие.

27 организаторов и участников группы привлечены к уголовной ответственности, из них 19 подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемым предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренным ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ и ч. 4 ст. 159.6 УК РФ.