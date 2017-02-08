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Суд арестовал виновника ДТП с восемью погибшими в Новой Москве

Происшествия
8 февраля, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Авария произошла 1 февраля на Варшавском шоссе
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал водителя автомобиля марки Toyota, обвиняемого в совершении ДТП на Варшавском шоссе, в результате которого погибли восемь человек. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Александр Князев.

"На основании ходатайства следователя Главного следственного управления столичной полиции Тверским районным судом Москвы в отношении водителя автомобиля, допустившего выезд на полосу встречного движения и столкнувшегося со встречной автомашиной, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он.

Авария произошла днем 1 февраля на Варшавском шоссе, где при движении в сторону области возле деревни Коротыгино столкнулись автомобиль марки Toyota и микроавтобус УАЗ, который после удара загорелся. В результате ДТП погибли восемь человек, четверых пострадавших госпитализировали.

В отношении водителя Toyota, предполагаемого виновника ДТП, полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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