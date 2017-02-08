Суд арестовал виновника ДТП с восемью погибшими в Новой Москве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал водителя автомобиля марки Toyota, обвиняемого в совершении ДТП на Варшавском шоссе, в результате которого погибли восемь человек. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Александр Князев.

"На основании ходатайства следователя Главного следственного управления столичной полиции Тверским районным судом Москвы в отношении водителя автомобиля, допустившего выезд на полосу встречного движения и столкнувшегося со встречной автомашиной, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он.

Авария произошла днем 1 февраля на Варшавском шоссе, где при движении в сторону области возле деревни Коротыгино столкнулись автомобиль марки Toyota и микроавтобус УАЗ, который после удара загорелся. В результате ДТП погибли восемь человек, четверых пострадавших госпитализировали.

В отношении водителя Toyota, предполагаемого виновника ДТП, полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").