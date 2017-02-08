Источник: задержанные хакеры являются авторами "банковского трояна" Lurk

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в ряде субъектов России еще девять хакеров - авторов "банковского трояна" Lurk. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержанные хакеры являются авторами "банковского трояна" Lurk", - сказал собеседник агентства, добавив, что эта программа способна похищать деньги из банковской системы.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что в пяти регионах России были задержаны хакеры. "К началу 2017 года были установлены другие участники организованной группы, также причастные к противоправной деятельности. В связи с выявленными фактами 25 января этого года в пяти субъектах России задержаны девять граждан, подозреваемых в участии в хакерских атаках. В отношении одного из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Ранее в ведомстве сообщили, что в мае 2016 года МВД и ФСБ задержали группу хакеров, которые подозреваются в том, что похитили в общем сложности 1 млрд рублей со счетов клиентов российских банков. Кроме того, как заявила официальный представитель МВД, задержанные подозреваются во взломах объектов критически важной инфраструктуры.Всего привлечены к ответственности 27 членов группы, 19 из них находятся под стражей.

ТАСС/МВД России