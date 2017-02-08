Бывший прапорщик Даниелян приговорен к 13 годам колонии за хищение квартир Минобороны РФ

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы приговорил по совокупности к 13 годам лишения свободы бывшего прапорщика Валерия Даниеляна, участвовавшего в хищении квартир Министерства обороны РФ. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирэна Кобзаева.
"Суд признал Даниеляна виновным в совершении 55 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По этому делу ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, а по совокупности с приговором Зюзинского суда Москвы - 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 250 тыс. рублей", - резюмировала Кобзаева.