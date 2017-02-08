Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России и Украины

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Пираты захватили в заложники семерых российских и одного украинского моряка в территориальных водах Нигерии, сообщило посольство России в стране.

"В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean, - сообщает российское дипломатическое представительство на своей странице в сети Twitter. - С борта подвергшегося пиратскому нападению судна похищены семь граждан России и гражданин Украины. В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных".