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Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России и Украины

Происшествия
8 февраля, 11:37 UTC+3
Посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Пираты захватили в заложники семерых российских и одного украинского моряка в территориальных водах Нигерии, сообщило посольство России в стране.

"В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean, - сообщает российское дипломатическое представительство на своей странице в сети Twitter. - С борта подвергшегося пиратскому нападению судна похищены семь граждан России и гражданин Украины. В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных".

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