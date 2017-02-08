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Мосгорсуд 14 февраля проверит законность продления ареста Сущенко

Происшествия
8 февраля, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Как заявили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд 14 февраля проверит законность продления ареста гражданину Украины Роману Сущенко, обвиняемому в шпионаже. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Лефортовского районного суда Екатерина Краснова.

"Апелляционная жалоба на решение суда о продлении Сущенко срока содержания под стражей назначена на 14 февраля в Мосгорсуде", - сказала пресс-секретарь. Сущенко обвиняется по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Как заявили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины. Он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Свою вину Сущенко не признает. По словам адвоката Марка Фейгина, Сущенко является собственным корреспондентом информационного агентства Укринформ в Париже, а в Россию приехал в отпуск навестить родственников. Эту информацию подтвердило и украинское информагентство, заявив, что Сущенко работает у них с 2002 года и является журналистом с многолетней и безупречной профессиональной репутацией.

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