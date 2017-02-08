Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"

КИРОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Ленинский суд Кирова признал виновными Алексея Навального и Петра Офицерова в хищениях по делу "Кировлеса", передает корреспондент ТАСС.

Суд в среду начал оглашение приговора обвиняемым. Прокуратура попросила для них условные сроки наказания - 5 лет и 4 года соответственно.

Навальный с женой и адвокатами явился на оглашение приговора с заранее подготовленными вещами на случай назначения реального наказания и ареста в зале суда. Подсудимый сфотографировался для журналистов и занял свое место.

Вышедший из совещательной комнаты судья Алексей Втюрин начал оглашение приговора с установления факта виновности Навального и Офицерова. "Подсудимые совершили хищение средств компании "Кировлес", - сказал судья и перешел к изложению обстоятельств дела и позиций сторон.

Наказание для Навального и Офицерова будет озвучено в заключительной части приговора.