Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"

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КИРОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Ленинский суд Кирова признал виновными Алексея Навального и Петра Офицерова в хищениях по делу "Кировлеса", передает корреспондент ТАСС.
Суд в среду начал оглашение приговора обвиняемым. Прокуратура попросила для них условные сроки наказания - 5 лет и 4 года соответственно.
Вышедший из совещательной комнаты судья Алексей Втюрин начал оглашение приговора с установления факта виновности Навального и Офицерова. "Подсудимые совершили хищение средств компании "Кировлес", - сказал судья и перешел к изложению обстоятельств дела и позиций сторон.
Наказание для Навального и Офицерова будет озвучено в заключительной части приговора.