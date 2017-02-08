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Два человека пострадали в массовом ДТП с участием скорой помощи в Петербурге

Происшествия
8 февраля, 13:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, февраля. /ТАСС
Всего столкнулись семь автомобилей. Один из них - машина скорой помощи
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате ДТП с участием шести автомобилей и машины скорой помощи в Петербурге, сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел около 11:00 мск на съезде с 21 км Западного скоростного диаметра.

"По предварительной информации, в результате ДТП две женщины получили травмы средней тяжести", сказали в полиции.

Проводится проверка.

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