Два человека пострадали в массовом ДТП с участием скорой помощи в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате ДТП с участием шести автомобилей и машины скорой помощи в Петербурге, сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД.
Инцидент произошел около 11:00 мск на съезде с 21 км Западного скоростного диаметра.
"По предварительной информации, в результате ДТП две женщины получили травмы средней тяжести", сказали в полиции.
Проводится проверка.