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В Екатеринбурге девочка выжила, выпав с восьмого этажа дома

Происшествия
8 февраля, 13:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, февраля. /ТАСС
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Девочка чудом выжила, выпав с восьмого этажа дома в Екатеринбурге, по факту инцидента организована проверка, сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

"В отдел полиции №15 от бригады скорой помощи поступило сообщение о том, что из окна восьмого этажа дома №34 по улице Машиностроителей в Екатеринбурге выпал ребенок 2011 года рождения. Девочка госпитализирована в 9 детскую городскую больницу, у нее травмы головы, переломы различной степени тяжести", - сказали в пресс-группе

Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято мотивированное процессуальное решение.

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