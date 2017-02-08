Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Почта России" пресекла попытку пересылки партии психотропных веществ из Москвы в регионы

Происшествия
8 февраля, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Обнаруженные вещества и персональные данные отправителей в соответствии с постановлением суда были переданы правоохранительным органам
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Почта России" пресекла попытку пересылки крупной партии психотропных веществ из Москвы в ряд регионов РФ. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

"Сотрудники подразделения безопасности УФПС Москвы обратили внимание на группу молодых людей, которые поздно ночью пришли в одно из столичных отделений почтовой связи с круглосуточным режимом работы. Граждане вели себя подозрительно, явно нервничали и пытались оформить доставку большого количества почтовых отправлений в разные регионы страны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники, приняв от них отправления, незамедлительно сообщили о подозрительных клиентах в правоохранительные органы.

"В результате оказалось, что в 10 изъятых пакетах находится в общей сложности около 2 кг запрещенных к свободному обороту сильнодействующих препаратов. Обнаруженные вещества и персональные данные отправителей в соответствии с постановлением суда были переданы правоохранительным органам для принятия процессуального решения", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Александр Хорошавин (второй слева)
4
Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Сахалинской области Хорошавина
7
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
2
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
3
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
4
Случаи захвата российских моряков в заложники с 2012 года. Досье
5
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
6
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
7
Работы по восстановлению энергоснабжения в Крыму займут сутки
Темы дня
Реклама