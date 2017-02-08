"Почта России" пресекла попытку пересылки партии психотропных веществ из Москвы в регионы

Асад отметил исключительную роль Путина в восстановлении мира в СирииПолитика 8 февраля, 14:56
Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мераЭкономика и бизнес 8 февраля, 14:55
Орбитальный аппарат миссии "ЭкзоМарс-2016" провел серию маневров над МарсомКосмос 8 февраля, 14:38
Фильм о трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС выйдет в прокат в 2019 годуКультура 8 февраля, 14:37
Киану Ривз может сыграть в российском фильме "Пеппи"Культура 8 февраля, 14:31
Почти 4 млн тонн выбросов ежегодно загрязняют атмосферу УралаВ стране 8 февраля, 14:31
Спикер Рады запретил депутатам от оппозиции выступать с трибуны на русском языкеМеждународная панорама 8 февраля, 14:29
Сборная России по хоккею завоевала золото УниверсиадыСпорт 8 февраля, 14:23
ЕК получила предложения "Газпрома", которые могут снять претензии по конкуренцииЭкономика и бизнес 8 февраля, 14:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Почта России" пресекла попытку пересылки крупной партии психотропных веществ из Москвы в ряд регионов РФ. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.
"Сотрудники подразделения безопасности УФПС Москвы обратили внимание на группу молодых людей, которые поздно ночью пришли в одно из столичных отделений почтовой связи с круглосуточным режимом работы. Граждане вели себя подозрительно, явно нервничали и пытались оформить доставку большого количества почтовых отправлений в разные регионы страны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники, приняв от них отправления, незамедлительно сообщили о подозрительных клиентах в правоохранительные органы.
"В результате оказалось, что в 10 изъятых пакетах находится в общей сложности около 2 кг запрещенных к свободному обороту сильнодействующих препаратов. Обнаруженные вещества и персональные данные отправителей в соответствии с постановлением суда были переданы правоохранительным органам для принятия процессуального решения", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".