Работы по восстановлению энергоснабжения в Крыму займут сутки

Асад отметил исключительную роль Путина в восстановлении мира в СирииПолитика 8 февраля, 14:56
Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мераЭкономика и бизнес 8 февраля, 14:55
Орбитальный аппарат миссии "ЭкзоМарс-2016" провел серию маневров над МарсомКосмос 8 февраля, 14:38
Фильм о трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС выйдет в прокат в 2019 годуКультура 8 февраля, 14:37
Киану Ривз может сыграть в российском фильме "Пеппи"Культура 8 февраля, 14:31
Почти 4 млн тонн выбросов ежегодно загрязняют атмосферу УралаВ стране 8 февраля, 14:31
Спикер Рады запретил депутатам от оппозиции выступать с трибуны на русском языкеМеждународная панорама 8 февраля, 14:29
Сборная России по хоккею завоевала золото УниверсиадыСпорт 8 февраля, 14:23
ЕК получила предложения "Газпрома", которые могут снять претензии по конкуренцииЭкономика и бизнес 8 февраля, 14:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Работы по восстановлению нарушенного из-за ветра энергоснабжения в Крыму будут продолжаться в течение суток, сообщило республиканское управление МЧС.
Ситуация с отключением находится под контролем ведомства.
В "Крымэнерго" уточнили, что последствия непогоды устраняют свыше 200 работников компании в составе 66 аварийно-восстановительных бригад, задействовано 70 единиц техники.
Причиной энергоаварий "стали сильные порывы ветра и гололедообразование, вызвавшие пляску и обрывы вязок проводов".
По последним данным, энергоснабжение нарушено в 49 населенных пунктах Крыма, из них в 14 - частично. В основном это степные районы полуострова - Раздольненский, Первомайский, Сакский, Красногвардейский, Ленинский, Красноперекопский, Джанкойский, Черноморский, уточнили в "Крымэнерго". Там отметили, что к 12:00 мск в республике было обесточено около 10 тыс. абонентов.
Представитель компании пояснила ТАСС, что из-за стихии пострадали только низковольтные распределительные сети, которые доставляют электроэнергию потребителям. "На высоковольтных магистральных сетях отключений нет", - сказала собеседница агентства.
В "Крымэнерго" также сообщили, что крупные социально-значимые объекты не остались без света. "В основном отключения коснулись сельских районов, а там значимых социальных объектов нет", - сказали в компании, добавив, что в Крыму все социально-значимые объекты на случай ЧС обеспечены дизельными генераторами.
Сроки восстановления энергоснабжения в региональном главке МЧС и компании "Крымэнерго" пока не называют. Сильный ветер, по прогнозу синоптиков, сохранится на полуострове до утра 10 февраля. "По срокам (восстановительных работ) понимания нет. Потому что ветер продолжается. Энергетики в одном месте восстанавливают (энергоснабжение), в другом месте на этой же линии происходит разрыв", - добавила представитель компании.
В пресс-службе "Крымэнерго" заверили, что энергетики прилагают "максимум усилий" для скорейшей подачи свет в дома крымчан. На время действия штормового предупреждения в "Крымэнерго" объявлен особый режим работы.