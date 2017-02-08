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Работы по восстановлению энергоснабжения в Крыму займут сутки

Происшествия
8 февраля, 14:32 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Последствия непогоды устраняют 66 аварийно-восстановительных бригад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Работы по восстановлению нарушенного из-за ветра энергоснабжения в Крыму будут продолжаться в течение суток, сообщило республиканское управление МЧС.

Ситуация с отключением находится под контролем ведомства.

В "Крымэнерго" уточнили, что последствия непогоды устраняют свыше 200 работников компании в составе 66 аварийно-восстановительных бригад, задействовано 70 единиц техники.

"Пляски" проводов

Причиной энергоаварий "стали сильные порывы ветра и гололедообразование, вызвавшие пляску и обрывы вязок проводов".

По последним данным, энергоснабжение нарушено в 49 населенных пунктах Крыма, из них в 14 - частично. В основном это степные районы полуострова - Раздольненский, Первомайский, Сакский, Красногвардейский, Ленинский, Красноперекопский, Джанкойский, Черноморский, уточнили в "Крымэнерго". Там отметили, что к 12:00 мск в республике было обесточено около 10 тыс. абонентов.

Представитель компании пояснила ТАСС, что из-за стихии пострадали только низковольтные распределительные сети, которые доставляют электроэнергию потребителям. "На высоковольтных магистральных сетях отключений нет", - сказала собеседница агентства.

В "Крымэнерго" также сообщили, что крупные социально-значимые объекты не остались без света. "В основном отключения коснулись сельских районов, а там значимых социальных объектов нет", - сказали в компании, добавив, что в Крыму все социально-значимые объекты на случай ЧС обеспечены дизельными генераторами.

Ветер мешает работам

Сроки восстановления энергоснабжения в региональном главке МЧС и компании "Крымэнерго" пока не называют. Сильный ветер, по прогнозу синоптиков, сохранится на полуострове до утра 10 февраля. "По срокам (восстановительных работ) понимания нет. Потому что ветер продолжается. Энергетики в одном месте восстанавливают (энергоснабжение), в другом месте на этой же линии происходит разрыв", - добавила представитель компании.

В пресс-службе "Крымэнерго" заверили, что энергетики прилагают "максимум усилий" для скорейшей подачи свет в дома крымчан. На время действия штормового предупреждения в "Крымэнерго" объявлен особый режим работы.

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