На химическом заводе в Испании произошел взрыв

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МАДРИД, 8 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Сильный взрыв произошел на химическом заводе в испанской автономной области Валенсия. Об этом сообщила газета El Mundo.
По его информации, изначально на предприятии Indukern в районе муниципалитета Патерна начался пожар, после чего, примерно в 09:30 по местному времени (11:30 мск), прогремел взрыв. По предварительным данным, возгорание произошло во время переливания химических продуктов 27-летним сотрудником завода. В настоящий момент он является единственным пострадавшим в результате инцидента.
Находившиеся на соседних предприятиях люди эвакуированы, отменены занятия в нескольких школах, которые располагаются в непосредственной близости от завода. До сих пор над предприятием виден столб густого черного дыма. Жителям Патерны рекомендовано не покидать свои дома, закрыть двери и окна.
На месте происшествия работают пожарные расчеты и спасатели.