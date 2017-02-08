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Дело Михаила Деля может быть закрыто из-за изменений в статье УК о побоях

Происшествия
8 февраля, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении Михаила Деля может быть прекращено в ближайшее время в связи с изменениями статьи 116 УК РФ ("Побои"), которые подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом ТАСС сказал адвокат семьи Иван Павлов.

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"Дело в отношении Михаила Деля должно быть закрыто за отсутствием состава преступления в связи с тем, что статья была декриминализирована на этой неделе. Ходатайство по отмене уголовного дела в отношении моего доверителя будет направлено в пятницу", - сказал он.

13 января органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. По данным заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей, а органы опеки и соцзащиты не выявили этот факт, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. В отношении отца приемных детей полиция возбудила уголовное дело о побоях.

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Закон излагает статью 116 Уголовного кодекса (УК) РФ в новой редакции, и переводит побои в отношении близких лиц, совершенные впервые, в разряд административных правонарушений.

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