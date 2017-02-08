Полиция задержала мошенников, похищавших деньги у пенсионеров

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Полицейские пресекли деятельность организованной группы, участники которой под предлогом выплат компенсаций "детям войны" похищали деньги с банковских карт пенсионеров. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейскими Воронежской области и Москвы пресечена деятельность организованной группы. Установлено, что подозреваемые при помощи средств связи совершали мошенничества в отношении пожилых граждан под предлогом выплаты компенсации как "детям войны", - сказала она.

По ее словам, подозреваемые приобрели информацию о номерах стационарных телефонов и анкетных данных пожилых граждан, проживающих в различных регионах России. Далее они звонили на телефоны потерпевших, представлялись работниками социальных служб и сообщали, что пенсионеру положена компенсация в размере от 10 до 30 тысяч рублей, но для их перевода необходимо с банковской картой пройти к банкомату и набрать комбинацию команд. Доверчивые граждане под диктовку переводили имеющиеся у них деньги на банковские счета мошенников.

"В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение офиса, в котором подозреваемые осуществляли свою деятельность. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области выехали по установленному адресу и задержали участников организованной группы", - уточнила Волк, добавив, что при проведении обысков в офисе и по адресам проживания подозреваемых изъяты банковские карты, сотовые телефоны, системные блоки, магнитные носители информации, выписки по банковским счетам.

В настоящее время установлена причастность данной группы к трем мошенничествам на территории Воронежа и 20 фактам на территории других регионов РФ. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Троим фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.