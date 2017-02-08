Контрабандисты пытались переправить в ОАЭ 43 соколов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Контрабандисты в 2016 году пытались переправить из регионов России в Объединенные Арабские Эмираты 43 кречетов и балабанов, занесенных в Красную книгу. Об этом ТАСС сообщил руководитель Уральского таможенного управления (УТУ) Вячеслав Голоскоков.

"В 2016 году была пресечена деятельность межрегиональной преступной группировки, которая занималась контрабандой птиц соколовых пород. Очень сложно было пресечь деятельность этой группировки, потому что она действовала одновременно в нескольких регионах - в Сибири, Москве и на Урале. Оценка ущерба - более 30 млн рублей. Стоит отметить, что для Урала такой вид контрабанды зарегистрирован впервые", - сказал Голоскоков.

По информации Уральской оперативной таможни, в 2016 году пресечены четыре попытки незаконного вывоза в ОАЭ птиц. "Это 43 кречета и балабана, отнесенных к особо ценным породам диких животных. Задержания проводились сотрудниками Домодедовской, Омской и Уральской таможен", - уточнили в пресс-службе УТУ.