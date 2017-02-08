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Навальный приговорен к пяти годам условно по делу "Кировлеса"

Происшествия
8 февраля, 16:24 дата обновления: 8 февраля, 16:29 UTC+3
Прокуратура попросила для Навального и Офицерова условные сроки наказания - пять лет и четыре года соответственно
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КИРОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Ленинский суд Кирова приговорил Алексея Навального к условному наказанию, признав его виновным в хищениях по делу "Кировлеса", передает корреспондент ТАСС.

Навальный приговорен к пяти годам условно по делу "Кировлеса". Он заявил, что обжалует приговор. "Мы не согласны с этим приговором, он полностью повторил приговор по итогам первого рассмотрения этого дела. Мы будем его обжаловать", - сказал в суде Навальный.

Суд начал оглашение приговора Навальному и второму фигуранту дела Петру Офицерову. Прокуратура попросила для них условные сроки наказания - пять лет и четыре года соответственно.

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