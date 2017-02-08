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Суд 14 февраля огласит приговор обвиняемым в подготовке терактов в Москве в 2015 г.

Происшествия
8 февраля, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Гособвинение ранее просило приговорить Аслана Байсултанова, Мохмада Межидова и Эльмана Ашаева к длительным срокам лишения свободы
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд 14 февраля огласит приговор трем уроженцам Чечни, обвиняемым в подготовке теракта в Москве и участии в запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Московского окружного военного суда (МОВС) Ирина Жирнова.

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"Суд 14 февраля огласит приговор в отношении Байсултанова, Межидова и Ашаева", - сказала она.

Гособвинение ранее просило приговорить Аслана Байсултанова, Мохмада Межидова и Эльмана Ашаева к длительным срокам лишения свободы. Прокуратура потребовала 15 лет заключения для Байсултанова и Межидова и 5 лет - для Ашаева.

В зависимости от роли и степени участия подсудимые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 ("Участие в террористическом сообществе"), ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 ("Покушение на участие в террористическом сообществе"), ч. 3 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ") и ч. 3 ст. 222.1 ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ. Свою вину они признают частично.

По данным предварительного следствия, Байсултанов и Ашаев вступили в террористическое сообщество, являющееся подразделением ИГ. Затем Байсултанов, прибыв в феврале 2013 года в Сирию, принимал участие в диверсионно-террористических акциях против правительства этой страны. Вернувшись в конце того же года в Россию, он и Ашаев с целью проведения терактов приобрели оружие и боеприпасы, из которых изготовили взрывчатое вещество массой 4,9 кг. Они доставили взрывчатку и электродетонатор в Москву, где намеревались совершить теракт.

Преступная деятельность Байсултанова и его соучастников была пресечена сотрудниками ФСБ России. 11 октября 2015 года органами безопасности в жилом доме в Стрельбищенском переулке Москвы была задержана группа лиц, причастных к подготовке теракта в столице. В квартире, где скрывались бандиты, было обнаружено и обезврежено готовое к использованию самодельное взрывное устройство.

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