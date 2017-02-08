Источник: следственные действия по делу лидера "Шалтая-Болтая" завершатся в апреле

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Завершение следственных действий по делу лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева ожидается в апреле. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.
"Аникеев вину признал, в настоящее время следствие выходит на финишную прямую. Как ожидается, в апреле все следственные действия будут завершены. В данный момент продолжается работа по документированию противоправной деятельности участников группы", - сказал он.
В настоящее Аникеев и двое его предполагаемых сообщников, Александр Филинов и Константин Тепляков, содержатся в СИЗО "Лефортово".
Хакеры группы "Шалтай-Болтай" публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера "Лаборатории Касперского", обвиняемых в госизмене. Однако позже адвокат одного из фигурантов дела о госизмене Иван Павлов и адвокат Аникеева Руслан Коблев опровергли данную информацию, заявив, что участники дела "Шалтай-Болтай" не связаны с расследованием в отношении сотрудников информационной безопасности ФСБ РФ.