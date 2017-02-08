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Навальный считает, что сможет участвовать в выборах несмотря на приговор

Происшествия
8 февраля, 16:46 дата обновления: 8 февраля, 16:57 UTC+3 КИРОВ КИРОВ 8, февраля. /ТАСС
Он также заявил, что обжалует в КС РФ норму закона, запрещающую ему баллотироваться в президенты с непогашенным условным сроком
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Предприниматель Петр Офицеров (слева) и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный (в центре)

Предприниматель Петр Офицеров (слева) и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный (в центре)

© Сергей Бровко/ТАСС

КИРОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный заявил, что вынесение обвинительного приговора по делу "Кировлеса" не создает юридических препятствий для его участия в выборах президента России.

"В Конституции России прямо записано, что участвовать в выборах не может тот, кто содержится в местах лишения свободы. Я, согласно этому приговору, в них не содержусь. Значит, имею право баллотироваться", - заявил он.

Навальный также сообщил, что обжалует в Конституционном суде РФ норму закона, запрещающую баллотироваться в президенты РФ с непогашенным условным сроком.

"Мы будем жаловаться во все суды, в том числе и в Конституционный суд. Мы обжалуем норму закона, на которую ссылаются наши оппоненты, в связи с ее неконституционностью", - сказал он.

Ленинский суд Кирова в среду приговорил Навального к пяти годам колонии условно и штрафу в 500 тыс. рублей, признав виновным в хищениях по делу "Кировлеса".

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