СМИ: на мусороперерабатывающем заводе под Парижем произошел взрыв

ПАРИЖ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Взрыв на заводе по переработке отходов произошел под Парижем в департаменте Валь-д'Уаз. По меньшей мере 16 человек пострадали, всем им была оказана медицинская помощь. Состояние одного рабочего оценивается как тяжелое, сообщила радиостанция France Info.

Инцидент произошел утром. В цеху, где размещалась дробильная установка, произошел взрыв. Вспыхнувший вскоре после этого пожар был оперативно ликвидирован и не повредил здание. Что послужило причиной взрыва, не сообщается.

Всего в момент инцидента на объекте находилось более 40 человек.