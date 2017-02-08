СМИ: на мусороперерабатывающем заводе под Парижем произошел взрыв

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ПАРИЖ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Взрыв на заводе по переработке отходов произошел под Парижем в департаменте Валь-д'Уаз. По меньшей мере 16 человек пострадали, всем им была оказана медицинская помощь. Состояние одного рабочего оценивается как тяжелое, сообщила радиостанция France Info.
Инцидент произошел утром. В цеху, где размещалась дробильная установка, произошел взрыв. Вспыхнувший вскоре после этого пожар был оперативно ликвидирован и не повредил здание. Что послужило причиной взрыва, не сообщается.
Всего в момент инцидента на объекте находилось более 40 человек.