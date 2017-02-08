Бывший сотрудник Ростехнадзора в ХМАО получил 7 лет колонии за взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший сотрудник Ростехнадзора в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) приговорен к 7 годам колонии строгого режима за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

"Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего государственного инспектора Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ "Покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что госинспектор Ростехнадзора в июле 2015 года через посредника требовал от представителя одной из организаций взятку в размере свыше 1,5 млн рублей. "За это он должен был содействовать в положительном результате внеплановой проверки, который обеспечивал дальнейшее лицензирование предприятия. Посредник получил от представителя юридического лица часть взятки в размере 800 тыс. рублей. Передача денег, предназначавшихся в качестве взятки, происходила под контролем правоохранительных органов", - пояснили там.

Суд в соответствии с позицией государственного обвинителя приговорил подсудимого к наказанию в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 4,8 млн рублей. Ранее приговором суда посредник осужден за посредничество во взяточничестве.