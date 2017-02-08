Дело об экстремизме в отношении националиста Демушкина направлено в суд

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело об экстремизме националиста Дмитрия Демушкина передано в суд. Об этом ТАСС сообщил адвокат Олег Колесников.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", - сказал адвокат. Он отметил, что в уголовном деле содержатся два эпизода по 282-й статье УК РФ.

Ранее Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании Демушкину меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 21 февраля 2017 года. До этого Демушкин находился под подпиской о невыезде по уголовному делу об экстремизме, которое рассматривалось Нагатинским судом Москвы, но в конце судебного следствия дело было возвращено в прокуратуру.

Демушкин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). По версии следствия, с 2011 года по 2013 год он разместил на своей странице в социальной сети несколько статей экстремистского содержания с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц.

Дело направлено в суд прокуратурой

Прокуратура Москвы 8 февраля направила дело Демушкина в Нагатинский суд. Как сообщили в прокуратуре столицы, 37-летний Демушкин предстанет перед судом за разжигание ненависти или вражды за публикацию в соцсетях двух фотографий с "Русского марша".

"По версии следствия, в октябре 2014 года Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в одной из социальных сетей в интернете два графических изображения экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц", - отметили в прокуратуре.

Это уголовное дело в июне 2016 года было возвращено Нагатинским районным судом в прокуратуру. Первоначально в обвинении речь шла о восьми изображениях в соцсети "ВКонтакте", в итоге осталось лишь два эпизода. В октябре прошлого года следствие назначало Демушкину психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым. Тогда же мера пресечения ему была изменена с подписки о невыезде на домашний арест.

Ранее Демушкин являлся лидером запрещенных на территории РФ межрегионального общественного движения "Славянский союз" (признано экстремистской организацией и запрещено решением Мосгорсуда от 27 апреля 2010 года) и межрегионального общественного объединения "Этнополитическое объединение "Русские" (признано экстремистской организацией и запрещено решением Мосгорсуда от 28 октября 2015 года).