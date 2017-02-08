На юге Москвы пассажир убил водителя-частника и скрылся

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Полиция ищет неизвестного, который на юге Москвы возле МКАД нанес смертельные ранения водителю, после чего скрылся, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Около 16:00 мск в полицию поступило сообщение о ДТП, при котором автомобиль врезался в столб. Прибывшие на место сотрудники ДПС обнаружили за рулем машины водителя, смерть которого наступила в результате ножевого ранения", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе полиции факт обнаружения тела подтвердили, сообщив, что на месте преступления работает следственно-оперативная группа.