Премьер Республики Сербской Желька Цвиянович срочно госпитализирована

БЕЛГРАД, 8 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Премьер-министр Республики Сербской (РС, входит в состав Боснии и Герцеговины, БиГ) Желька Цвиянович срочно госпитализирована с подозрением на легочную эмболию. В настоящий момент состояние Цвиянович стабильное, проводится медицинское обследование, сообщило агентство СРНА.

"Состояние здоровья председателя правительства республики Жельки Цвиянович стабильное, проходит медицинское обследование, - приводит агентство заявление медиков. - Премьер-министр сегодня утром поступила с подозрением на рецидив тромбоэмболии легочной артерии и была срочно госпитализирована".

Жельке Цвиянович 50 лет, пост премьер-министра Республики Сербской она занимает с 12 марта 2013 года.