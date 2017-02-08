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Премьер Республики Сербской Желька Цвиянович срочно госпитализирована

Происшествия
8 февраля, 20:04 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев
Врачи подозревают у политика легочную эмболию
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БЕЛГРАД, 8 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Премьер-министр Республики Сербской (РС, входит в состав Боснии и Герцеговины, БиГ) Желька Цвиянович срочно госпитализирована с подозрением на легочную эмболию. В настоящий момент состояние Цвиянович стабильное, проводится медицинское обследование, сообщило агентство СРНА.

"Состояние здоровья председателя правительства республики Жельки Цвиянович стабильное, проходит медицинское обследование, - приводит агентство заявление медиков. - Премьер-министр сегодня утром поступила с подозрением на рецидив тромбоэмболии легочной артерии и была срочно госпитализирована".

Жельке Цвиянович 50 лет, пост премьер-министра Республики Сербской она занимает с 12 марта 2013 года.

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