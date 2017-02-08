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Уголовное дело возбуждено по факту убийства таксиста на юге Москвы

Происшествия
8 февраля, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Вечером 8 февраля на проезжей части дороги Варшавского шоссе сотрудники ДПС в машине обнаружили 44-летнего водителя такси с одним колото-резанным ранением
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства таксиста на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Вечером 8 февраля на проезжей части дороги Варшавского шоссе сотрудники ДПС в машине обнаружили 44-летнего водителя такси с одним колото-резанным ранением. По пути в больницу от полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи", - сообщила она.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к его совершению.

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