Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Испании

МАДРИД, 8 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Небольшой самолет разбился в районе испанского муниципалитета Оргас (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча). Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, в результате происшествия погибли два человека. Инцидент произошел примерно в 14:30 по местному времени (16:30 мск). На место катастрофы сразу же прибыли сотрудники гражданской гвардии, пожарные и медики.

Причины происшествия пока не называются.