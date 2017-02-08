Восстановлено нарушенное стихией энергоснабжение 73 населенных пунктов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Энергетики к вечеру среды восстановили нарушенное из-за сильного ветра энергоснабжение 73 из 94 населенных пунктов Крыма.

Об этом сообщает компания "Крымэнерго".

"По состоянию на 20:00 (мск) восстановлено энергоснабжение 73 населенных пунктов Республики Крым, где в течение дня были зафиксированы аварийные отключения вследствие непогоды. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются на 11 линиях электропередачи 6-10 кВт, обеспечивающих подачу электроэнергии потребителям, проживающим в 21 населенном пункте", - говорится в сообщении.

Над устранением последствий непогоды работают 67 специалистов в составе 20 аварийно-восстановительных бригад, задействовано 22 единицы техники. "Работы продолжатся до полного восстановления энергоснабжения потребителей", - говорится в сообщении.

В Крыму непогода обесточила 49 населенных пунктов (порядка 10 тыс. жителей). К 15:00 мск энергетики смогли восстановить энергоснабжение 40 из них, однако из-за ухудшения погодных условий возникли новые обрывы на линиях низковольтных распределительных сетей. К 17:00 мск без света в регионе оставались 35 населенных пунктов.

В среду в Крыму действует штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, сильный ветер в регионе сохранится до утра 10 февраля.