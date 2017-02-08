Восстановлено нарушенное стихией энергоснабжение 73 населенных пунктов Крыма

Баскетболисты "Зенита" проиграли "Летувосу Ритасу" в последнем матче топ-16 Кубка ЕвропыСпорт 8 февраля, 22:26
Бессеберг: IBU предложил России отказаться от ЧМ из-за угрозы несоответствия кодексу WADAСпорт 8 февраля, 22:18
Баскетболисты "Химок" проиграли "Баварии" в заключительном матче топ-16 ЕврокубкаСпорт 8 февраля, 21:42
Минфин США пояснил решение о смягчении санкций в отношении ФСБМеждународная панорама 8 февраля, 21:22
Универсиада отправилась в Сибирь: Красноярск принял эстафету у Алма-АтыСпорт 8 февраля, 21:09
Трамп завершил формирование своего кабинетаМеждународная панорама 8 февраля, 21:01
В Сенат США внесен законопроект о необходимости одобрения снятия санкций с РФМеждународная панорама 8 февраля, 21:00
Ткачев: российские хоккеисты должны сыграть с финнами агрессивно и дисциплинированноСпорт 8 февраля, 20:49
Капризов: сначала нужно закрепиться в сборной, а уже потом думать об ОлимпиадеСпорт 8 февраля, 20:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Энергетики к вечеру среды восстановили нарушенное из-за сильного ветра энергоснабжение 73 из 94 населенных пунктов Крыма.
Об этом сообщает компания "Крымэнерго".
"По состоянию на 20:00 (мск) восстановлено энергоснабжение 73 населенных пунктов Республики Крым, где в течение дня были зафиксированы аварийные отключения вследствие непогоды. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются на 11 линиях электропередачи 6-10 кВт, обеспечивающих подачу электроэнергии потребителям, проживающим в 21 населенном пункте", - говорится в сообщении.
Над устранением последствий непогоды работают 67 специалистов в составе 20 аварийно-восстановительных бригад, задействовано 22 единицы техники. "Работы продолжатся до полного восстановления энергоснабжения потребителей", - говорится в сообщении.
В Крыму непогода обесточила 49 населенных пунктов (порядка 10 тыс. жителей). К 15:00 мск энергетики смогли восстановить энергоснабжение 40 из них, однако из-за ухудшения погодных условий возникли новые обрывы на линиях низковольтных распределительных сетей. К 17:00 мск без света в регионе оставались 35 населенных пунктов.
В среду в Крыму действует штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, сильный ветер в регионе сохранится до утра 10 февраля.