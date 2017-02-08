Суд признал незаконной передачу 190 млн руб. пермским минкультом автономному учреждению

ПЕРМЬ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Арбитражный суд Пермского края признал, что министерство культуры Пермского края незаконно перечислило "Центру по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики" 190 млн рублей на проведение трех фестивалей в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Пермского УФАС, которое установило факт нарушения.

"После вступления решения в законною силу должностные лица, виновные в нарушении, будут оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей. Кроме того минкульту выдано обязательное к исполнению предписание о прекращении подобной практики распределения бюджетных средств", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что в январе 2014 года Министерство культуры передало Центру бюджетные средства в размере 190,6 млн рублей на организацию и проведение фестиваля "Белые ночи - 2014", фестиваля "Джаз-лихорадка" и фестиваля "Живая Пермь". Учреждение распределило эти средства среди сторонних организаций без проведения торгов. Пермская антимонопольная служба возбудила дело по ст. "Закона о защите конкуренции".

30 октября 2015 года суд вынес решение в пользу УФАС. Минкульт попытался оспорить его в Арбитражном суде.