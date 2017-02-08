Три человека погибли в результате взрыва на заводе в США

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли, несколько пострадали, еще один числится пропавшим без вести в результате взрыва на заводе в американском штате Луизиана. Об этом сообщила телекомпания ABC.
По ее данным, взрыв произошел на заводе занимающейся производством упаковочных материалов компании Packaging Corporation of America в городе Борегард.
В настоящее время причины инцидента устанавливаются.