Голландская полиция обезвредила взрывное устройство в Амстердаме

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ГААГА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Голландская полиция обнаружила и обезвредила взрывное устройство в центра Амстердама. Об этом сообщили в правоохранительных органах королевства.
"Взрывчатка была обнаружена в отеле-ресторане, расположенном на Лейденской площади", - уточнили в полиции.
По данным очевидцев, неизвестные бросили в заведение ручную гранату, которая не взорвалась. В правоохранительных органах эту информацию не подтвердили и не уточнили, сказав лишь, что речь идет о "небольшом взрывчатом устройстве".
В целях безопасности район был оцеплен полицией. Прибывшие на место взрывотехники обезвредили устройство. В настоящее время движение на одной из самых оживленных площадей Амстердама восстановлено, однако на месте сохраняется усиленное присутствие полиции.