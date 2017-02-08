В Сальвадоре радиоведущую задержали по подозрению в контрабанде наркотиков

МЕХИКО, 8 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Сальвадорская радиоведущая оказалась в числе 26 человек, задержанных властями центральноамериканской республики по подозрению в работе на мексиканский наркокартель "Синалоа". Как сообщила электронная версия газеты La Prensa Grafica, 27-летняя Памела Посада, в прошлом работавшая на национальном телевидении, принимала участие в контрабанде наркотиков из Гватемалы.

По оценкам сальвадорской прокуратуры, задержанные на протяжении длительного времени перевозили по полтонны произведенного в Эквадоре кокаина в неделю. Операция по их поимке готовилась около двух лет. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты 14 катеров и огнестрельное оружие.

Главарь наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка в январе текущего года был выдан американской юстиции. В США его обвиняют в контрабанде и торговле наркотиками, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений. В настоящее время наркобарона содержат в специальном блоке одной из тюрем Нью- Йорка.