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В Сальвадоре радиоведущую задержали по подозрению в контрабанде наркотиков

Происшествия
8 февраля, 22:58 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Правоохранительные органы считают, что Памела Посада работала на мексиканский наркокартель "Синалоа", чьим главарем является Хоакин Гусман
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МЕХИКО, 8 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Сальвадорская радиоведущая оказалась в числе 26 человек, задержанных властями центральноамериканской республики по подозрению в работе на мексиканский наркокартель "Синалоа". Как сообщила электронная версия газеты La Prensa Grafica, 27-летняя Памела Посада, в прошлом работавшая на национальном телевидении, принимала участие в контрабанде наркотиков из Гватемалы.

По оценкам сальвадорской прокуратуры, задержанные на протяжении длительного времени перевозили по полтонны произведенного в Эквадоре кокаина в неделю. Операция по их поимке готовилась около двух лет. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты 14 катеров и огнестрельное оружие.

Главарь наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка в январе текущего года был выдан американской юстиции. В США его обвиняют в контрабанде и торговле наркотиками, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений. В настоящее время наркобарона содержат в специальном блоке одной из тюрем Нью- Йорка.

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