СМИ: двое участников беспорядков в пригороде Парижа получили по шесть месяцев тюрьмы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Двоих участников беспорядков в северо-восточном пригороде Парижа Ольне-су-Буа (департамент Сена-Сен-Дени) приговорили к шести месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По информации издания, еще трое человек, которые проходили по этому делу, получили условные сроки, один был оправдан. Дополнительной информации на настоящий момент не приводится.

Ранее сообщалось о задержании более 20 человек за участие в беспорядках в департаменте Сена-Сен-Дени.

Массовые беспорядки под Парижем начались 6 февраля. Они стали ответом на действия полиции, сотрудники которой 2 февраля провели жесткое задержание молодого человека в Ольне-су-Буа по подозрению в сбыте наркотиков, впоследствии не подтвердившемуся. Инцидент зафиксировала камера наблюдения, кадры с которой были распространены в СМИ. Помимо того, что полицейские избили мужчину, им также было предъявлено обвинение в изнасиловании.