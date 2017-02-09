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В парижском метро частично остановлено движение из-за сбоя в электроснабжении

Происшествия
9 февраля, 2:37 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Официальный представитель префектуры опроверг сообщения СМИ, что движение поездов было остановлено из-за взрыва или теракта
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ПАРИЖ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Полицейская префектура Парижа сообщила, что вечером в среду на ряде линий столичного метро было остановлено движение поездов из-за сбоя в электроснабжении.

По данным, приведенным официальным представителем префектуры, которого цитирует агентство Reuters, "в отличие от того, что сообщали отдельные СМИ, в метро не было ни взрыва, ни теракта". Как сообщил со своей стороны представитель Автономного управления парижского транспорта, "сбой произошел на шестой линии, идущей от площади Шарля де Голля в восточном направлении".

"Это чисто технический сбой, в результате которого произошло задымление", - сказал он. Представитель управления транспорта добавил, что в настоящее время ведутся ремонтные работы.

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