В парижском метро частично остановлено движение из-за сбоя в электроснабжении

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ПАРИЖ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Полицейская префектура Парижа сообщила, что вечером в среду на ряде линий столичного метро было остановлено движение поездов из-за сбоя в электроснабжении.
По данным, приведенным официальным представителем префектуры, которого цитирует агентство Reuters, "в отличие от того, что сообщали отдельные СМИ, в метро не было ни взрыва, ни теракта". Как сообщил со своей стороны представитель Автономного управления парижского транспорта, "сбой произошел на шестой линии, идущей от площади Шарля де Голля в восточном направлении".
"Это чисто технический сбой, в результате которого произошло задымление", - сказал он. Представитель управления транспорта добавил, что в настоящее время ведутся ремонтные работы.