Около 40 человек пострадали в штате Луизиана, на который обрушились торнадо

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Около 40 человек пострадали в американском штате Луизиана, на южные регионы которого обрушились несколько мощных торнадо. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News.

По крайней мере 33 человека пострадали в Новом Орлеане. По словам мэра Митча Ландрю, два человека остаются в больнице, остальные уже выписаны. Всего в городе ущерб нанесен более 300 зданиям и постройкам. Как отметил градоначальник, 78 человек провели минувшую ночь в убежищах.

По данным энергокомпании Entergy, после удара стихии изначально около 10,4 тыс. домовладений остались без электричества. Сейчас без света продолжают оставаться примерно 3,7 тыс. домов. Власти работают над устранением проблемы.

Ранее в связи со сложившейся ситуацией губернатор Луизианы Джон Эдвардс объявил в штате режим чрезвычайного положения.