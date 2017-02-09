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Около 40 человек пострадали в штате Луизиана, на который обрушились торнадо

Происшествия
9 февраля, 2:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Ущерб нанесен более 300 зданиям и постройкам в Новом Орлеане, сообщил мэр города
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Разрушения в Новом Орлеане

Разрушения в Новом Орлеане

© AP Photo/Gerald Herbert

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Около 40 человек пострадали в американском штате Луизиана, на южные регионы которого обрушились несколько мощных торнадо. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News.

По крайней мере 33 человека пострадали в Новом Орлеане. По словам мэра Митча Ландрю, два человека остаются в больнице, остальные уже выписаны. Всего в городе ущерб нанесен более 300 зданиям и постройкам. Как отметил градоначальник, 78 человек провели минувшую ночь в убежищах.

По данным энергокомпании Entergy, после удара стихии изначально около 10,4 тыс. домовладений остались без электричества. Сейчас без света продолжают оставаться примерно 3,7 тыс. домов. Власти работают над устранением проблемы.

Ранее в связи со сложившейся ситуацией губернатор Луизианы Джон Эдвардс объявил в штате режим чрезвычайного положения.

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