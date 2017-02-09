Около 40 человек пострадали в штате Луизиана, на который обрушились торнадо

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НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Около 40 человек пострадали в американском штате Луизиана, на южные регионы которого обрушились несколько мощных торнадо. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News.
По крайней мере 33 человека пострадали в Новом Орлеане. По словам мэра Митча Ландрю, два человека остаются в больнице, остальные уже выписаны. Всего в городе ущерб нанесен более 300 зданиям и постройкам. Как отметил градоначальник, 78 человек провели минувшую ночь в убежищах.
По данным энергокомпании Entergy, после удара стихии изначально около 10,4 тыс. домовладений остались без электричества. Сейчас без света продолжают оставаться примерно 3,7 тыс. домов. Власти работают над устранением проблемы.
Ранее в связи со сложившейся ситуацией губернатор Луизианы Джон Эдвардс объявил в штате режим чрезвычайного положения.