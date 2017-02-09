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В Приморье возбудили дело в отношении иностранца, у которого нашли кости амурских тигров

Происшествия
9 февраля, 5:54 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Прокуратура отмечает, что смерть одного из тигров, кости которого были найдены в машине гражданина КНР, возможно наступила от огнестрельных ранений
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ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Уголовное дело возбуждено в Приморье в отношении иностранца, обвиняемого в незаконном обороте костей амурского тигра стоимостью около 2,2 млн рублей, сообщила в четверг старший помощник прокурора края Елена Телегина.

"Прокурором Пограничного района Приморского края признано законным решение ОД (отдел дознания - прим. ТАСС) ОМВД России по Пограничному району о возбуждении уголовного дела в отношении иностранного гражданина по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Телегина.

Кости как минимум двух амурских тигров нашли в машине, которую использовал гражданин КНР, на прошлой неделе. Прокуратура отмечает, что по предварительным данным эксперта, смерть одного из тигров наступила от огнестрельных ранений.

Ранее ТАСС сообщал, что 5 февраля пограничники обнаружили и изъяли у следовавшего из Владивостока гражданина Китая дериваты диких животных, предположительно, кости амурского тигра и рога уссурийского пятнистого оленя. Всего было изъято 33 фрагмента животных, стоимость которых, по оценке специалистов, составляет 2,3 млн рублей. По предварительной оценке, изъятые кости принадлежат как минимум двум тиграм, погибшим ещё до учета в 2015 году.

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