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Источник: мэр города Тайшет в Иркутской области задержан

Происшествия
9 февраля, 7:26 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 9, февраля. /ТАСС
В кабинете главы города проходят обыски
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ИРКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. Мэр города Тайшет Александр Величко задержан правоохранительными органами Иркутской области в четверг утром. В здании городской администрации проводятся обыски, сообщил корреспонденту ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Величко был задержан на рабочем месте сотрудниками полиции при участии сотрудников СК И ФСБ. В его кабинете проводятся сейчас обысковые мероприятия", - сказал собеседник агентства, не уточнив основания для задержания чиновника.

По данным местных СМИ, Величко задержан в связи с расследованием уголовного дела о хищении при обустройстве муниципальных артезианских скважин. В 2011 году администрация Тайшетского района предоставила ООО "ВАВ" в аренду земельные участки для бурения артезианских скважин. Однако установлено, что скважины ранее уже были обустроены в 2005 году мэрией города за счет бюджетных средств на основании муниципального контракта.

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