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Три омича осуждены за кражу экскаваторов и "КамАЗов" на сумму около 42 млн рублей

Происшествия
9 февраля, 7:52 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Дело еще одного соучастника преступления рассматривается в суде, также двое мошенников находятся в федеральном розыске
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ОМСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский суд приговорил троих жителей Омской области к тюремному заключению за хищение специальной техники на сумму более 41,5 млн рублей, сообщила в четверг ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова.

"Кировский районный суд г. Омска назначил наказание заместителю директора ООО "Севертрансстрой" Александру Комлеву в виде шести лет лишения свободы, директору ООО "Проектная строительная компания" Андрею Маю и рабочему ГП "Горьковское ДРСУ" Александру Константинову по пяти лет лишения свободы. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)", - уточнила Булихова.

Суд доказал, что осужденные и трое их сообщников на основании подложных документов о планируемых строительных работах заключали договоры лизинга либо аренды специальной техники. После получения мошенники доставляли машины на границу с Казахстаном, где реализовывали их гражданам соседней республики. В период с октября 2014 г. по июнь 2015 г. им удалось похитить семь экскаваторов и три самосвала "КамАЗ", причинив собственникам материальный ущерб на общую сумму более 41,5 млн рублей. Двое соучастников преступления находятся в федеральном розыске, дело еще одного мошенника рассматривается в суде.

Суд также постановил взыскать с осужденных более 300 тыс. рублей, затраченных на поиск своей техники одним из потерпевших, которому удалось вернуть три экскаватора. Исковые требования остальных жертв мошенников будут взыскиваться в порядке гражданского судопроизводства.

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