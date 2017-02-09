Три омича осуждены за кражу экскаваторов и "КамАЗов" на сумму около 42 млн рублей

Готовы к реваншу: кто представит сборную России на ЧМ по биатлонуСпорт 9 февраля, 11:06
Пресс-конференция главы Роструда. ВидеотрансляцияОбщество 9 февраля, 11:05
Устюгов: Чита подходит для подготовки сборной РФ по биатлону к ОИ-2018Спорт 9 февраля, 11:00
Банк "Югра" создал мобильное приложение на основе опроса клиентовНовости партнеров 9 февраля, 10:59
"Еврохим" получит 8,74 млрд руб. от продажи СУЭК доли в Мурманском морском торговом портуТранспорт 9 февраля, 10:59
ВЦИОМ: 64% россиян интересуются мнением Путина по всем важным вопросам жизни страныОбщество 9 февраля, 10:58
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес ЛогиноваСпорт 9 февраля, 10:57
СМИ: авиарынок РФ ускоряет темпы ростаТранспорт 9 февраля, 10:53
ВМФ РФ изменит программу подготовки моряков после похода авианосной группы в СириюАрмия и ОПК 9 февраля, 10:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОМСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский суд приговорил троих жителей Омской области к тюремному заключению за хищение специальной техники на сумму более 41,5 млн рублей, сообщила в четверг ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова.
"Кировский районный суд г. Омска назначил наказание заместителю директора ООО "Севертрансстрой" Александру Комлеву в виде шести лет лишения свободы, директору ООО "Проектная строительная компания" Андрею Маю и рабочему ГП "Горьковское ДРСУ" Александру Константинову по пяти лет лишения свободы. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)", - уточнила Булихова.
Суд доказал, что осужденные и трое их сообщников на основании подложных документов о планируемых строительных работах заключали договоры лизинга либо аренды специальной техники. После получения мошенники доставляли машины на границу с Казахстаном, где реализовывали их гражданам соседней республики. В период с октября 2014 г. по июнь 2015 г. им удалось похитить семь экскаваторов и три самосвала "КамАЗ", причинив собственникам материальный ущерб на общую сумму более 41,5 млн рублей. Двое соучастников преступления находятся в федеральном розыске, дело еще одного мошенника рассматривается в суде.
Суд также постановил взыскать с осужденных более 300 тыс. рублей, затраченных на поиск своей техники одним из потерпевших, которому удалось вернуть три экскаватора. Исковые требования остальных жертв мошенников будут взыскиваться в порядке гражданского судопроизводства.