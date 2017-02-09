СМИ: спасатели обнаружили тела шести человек с затонувшего у берегов Малайзии судна

СИНГАПУР, 9 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Индонезийские спасатели обнаружили в четверг тела шести пассажиров затонувшего два дня назад судна, на борту которого находились 15 человек. Об этом сообщили представители национального поисково-спасательного агентства, передает издание The Star.

Как отмечается, среди погибших трое детей, а также две женщины и мужчина. Ранее жители прибрежных районов малайзийского штата Сабах помогли выбраться двум пострадавшим во время кораблекрушения. В настоящее время они находятся в больнице города Тавау, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Спасатели из Малайзии и Индонезии продолжают поиск других находившихся на борту небольшого судна, которое затонуло примерно через 10 минут после отправления из города Тавау. Информация о бедствии поступила лишь спустя сутки случившегося, поскольку корабль использовался для нелегальной перевозки пассажиров.

28 января в прибрежных водах этого же штата Малайзии потерпело крушение туристическое судно, на борту которого находились 28 граждан Китая и трое членов экипажа. В результате поисковой операции были спасены 22 человека, вместе с тем, трое скончались. До сих пор пять пассажиров и один матрос числятся пропавшими без вести. После случившегося капитан был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения за халатность, повлекшую смерть людей.