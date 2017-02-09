Золотые парашюты под видом пенсий выплачивались на предприятиях ОПК Подмосковья

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Московской области выявила факты выплат золотых парашютов, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил прокурор Московской области Алексей Захаров на расширенной коллегии прокуратуры области по итогам работы за 2016 год.
"В минувшем году прокурорами выявлены нарушения, связанные с выплатой так называемых золотых парашютов, замаскированных под корпоративные пенсии, - отметил прокурор Подмосковья. - Так, по результатам прокурорской проверки одного из ведущих подмосковных предприятий оборонно-промышленного комплекса выявлен факт получения топ-менеджером необоснованных выплат на сумму, превышающую 17 миллионов рублей".
По данному факту прокуратурой инициировано возбуждение уголовного дела, расследование которого в настоящее время продолжается.