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Источник: самолет-амфибия МЧС вернулся в аэропорт Екатеринбурга из-за неисправности

Происшествия
9 февраля, 10:47 дата обновления: 9 февраля, 11:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, февраля. /ТАСС
Перед посадкой самолет сделал несколько кругов, чтобы выработать топливо
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Самолет-амфибия Бе-200 МЧС РФ вернулся в аэропорт вылета в Екатеринбург из-за технической неисправности. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Сегодня ночью Бе-200, который принадлежит МЧС РФ, вернулся в аэропорт вылета Кольцово из-за технической неисправности", - сказал собеседник агентства, отметив, что перед посадкой самолет сделал несколько кругов, чтобы выработать топливо.

По данным источника, командир воздушного судна принял решение о возвращении в Екатеринбург из-за проблем с шасси.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку. "По факту инцидента с самолетом-амфибией МЧС начата проверка, в ходе которой будут выяснены причины возвращения воздушного судна в аэропорт вылета", - отметили в пресс-службе ведомства. 

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