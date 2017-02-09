Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Крыму более 20 населенных пунктов остаются без света

Происшествия
9 февраля, 11:05 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
По данным Минэнерго, без электроснабжения остаются около 5,8 тыс. человек
Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Энергетики восстанавливают нарушенное из-за сильного ветра энергоснабжение в 26 населенных пунктах Крыма, сообщила компания "Крымэнерго".

"По состоянию на 09:00 (мск) 09.02.2017 восстанавливается энергоснабжение 19 воздушных линий (ВЛ) - шесть частично, 26 населенных пунктов (15 из них остаются без энергоснабжения частично)", - говорится в сообщении.

Минэнерго РФ сообщает, что около 5 800 человек в 21 населенном пункте Крыма до сих пор остаются без электроснабжения. Мощность отключенных потребителей составляет 4,6 МВт. При этом в зонах ответственности территориальных сетевых организаций отключенных потребителей нет.

По данным Минэнерго, продолжаются аварийно-восстановительные работы, приняты меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

К аварийно-восстановительным работам привлечены семь бригад в составе 14 человек и восемь единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что 8 февраля в 27 населенных пунктах из-за непогоды было нарушено энергоснабжение. В Крыму действовало штормовое предупреждение, дул сильный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду, который, по прогнозу синоптиков, сохранится на полуострове до утра 10 февраля. По информации Минэнерго, около 9 тыс. человек в 49 населенных пунктах Крыма остались без энергоснабжения.

По информации энергокомпании, число обесточенных населенных пунктов достигало 94, при этом к 20:00 мск среды энергетики восстановили энергоснабжение в 73 из них.

Ночью происходили новые обрывы ЛЭП. "В период с 22:00 (мск) 8 февраля по 07:00 (мск) 9 февраля зафиксированы новые повреждения 16 ВЛ, в результате были обесточены 16 населенных пунктов (восемь - частично)", - уточнили в компании.

В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, по прогнозу синоптиков, сильный ветер в регионе сохранится до утра 10 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Александр Хорошавин (второй слева)
4
Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Сахалинской области Хорошавина
7
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
2
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
3
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
4
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова
5
Источник: мэр Тайшетского района в Иркутской области задержан
6
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
7
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
Темы дня
Реклама