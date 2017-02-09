Лжесотрудница пенсионного фонда в Подмосковье обкрадывала пенсионеров

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Подмосковье жительницу Ставропольского края, которая входила в квартиры пенсионеров под видом сотрудницы пенсионного фонда и похищала деньги и ценности. Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, подозреваемая в серии подобных преступлений взята под стражу.

"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в одном из домов на улице Ленина в Истре по приметам задержали подозреваемую в момент, когда она пыталась совершить очередное преступление в отношении 84-летней местной жительницы. Задержанной оказалась жительница Ставропольского края", - сказала Петрова.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, устанавливаются факты ее противоправной деятельности.

По словам представителя главка, несколько мошенничеств с проникновением в квартиры пожилых жителей и краж у них денег и ценностей были зафиксированы в Истре, после чего ориентировки на подозреваемую были разосланы во все отделы полиции.

"Мы призываем граждан, особенно пожилых, быть внимательными, когда к ним в квартиры приходят незнакомые люди, не пускать их в жилища, проверять у них документы, а в случаях подозрений сообщать об этом в полицию", - сказала Петрова.