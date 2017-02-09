Испанский суд запретил карманнику заходить в метро Мадрида

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МАДРИД, 9 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испанский суд запретил одному из карманников приближаться к столичной подземке.
Как сообщили в главном полицейском управлении Мадрида, речь идет о молодом испанском подданном, который представлял "потенциальный риск для других пассажиров в связи с его неоднократными задержаниями за аналогичные преступления". Карманник чаще всего действовал в метро, и его жертвами становились туристы, у которых он крал кошельки, телефоны, ноутбуки и фотокамеры. В основном испанец обворовывал рюкзаки и сумки людей, когда они спускались или поднимались по лестницам.
В последний раз - в декабре прошлого года - молодой человек украл таким образом €4,5 тыс. Всего с момента его первого задержания в мае сумма украденного составила €7 тыс.
Несмотря на постановление суда, испанец уже успел нарушить запрет. Спустя шесть дней его заметили на популярной у туристов станции метро Мадрида - "Соль", которая выходит к главной площади столицы Пуэрта-дель-Соль. Молодой человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов за нарушение судебного постановления.
Хотя решения о запрете на приближение к метро Мадрида принимались и раньше, суд впервые прибегнул к подобной мере в отношении подданного Испании. В 2014 году в столичную подземку был закрыт вход для группы боснийских карманников, на счету которых было более 400 задержаний.