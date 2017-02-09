Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Испанский суд запретил карманнику заходить в метро Мадрида

Происшествия
9 февраля, 11:19 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
Молодой человек крал у туристов кошельки, телефоны, ноутбуки и фотокамеры
Поделиться
Материал из 1 страницы
Метро в Мадриде

Метро в Мадриде

© AP Photo/Emilio Morenatti

МАДРИД, 9 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испанский суд запретил одному из карманников приближаться к столичной подземке.

Как сообщили в главном полицейском управлении Мадрида, речь идет о молодом испанском подданном, который представлял "потенциальный риск для других пассажиров в связи с его неоднократными задержаниями за аналогичные преступления". Карманник чаще всего действовал в метро, и его жертвами становились туристы, у которых он крал кошельки, телефоны, ноутбуки и фотокамеры. В основном испанец обворовывал рюкзаки и сумки людей, когда они спускались или поднимались по лестницам.

В последний раз - в декабре прошлого года - молодой человек украл таким образом €4,5 тыс. Всего с момента его первого задержания в мае сумма украденного составила €7 тыс.

Несмотря на постановление суда, испанец уже успел нарушить запрет. Спустя шесть дней его заметили на популярной у туристов станции метро Мадрида - "Соль", которая выходит к главной площади столицы Пуэрта-дель-Соль. Молодой человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов за нарушение судебного постановления.

Хотя решения о запрете на приближение к метро Мадрида принимались и раньше, суд впервые прибегнул к подобной мере в отношении подданного Испании. В 2014 году в столичную подземку был закрыт вход для группы боснийских карманников, на счету которых было более 400 задержаний.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Александр Хорошавин (второй слева)
4
Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Сахалинской области Хорошавина
7
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
2
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
3
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
4
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова
5
Источник: мэр Тайшетского района в Иркутской области задержан
6
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
7
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
Темы дня
Реклама