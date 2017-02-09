Экс-главу китайского автоконцерна FAW приговорили к 11,5 года тюрьмы за взятки

Украинец Зозуля запросил у ФИФА разрешение на переход в третий клуб за сезонСпорт 9 февраля, 12:09
Пожар на химическом заводе в Испании не могут потушить уже суткиПроисшествия 9 февраля, 12:04
Сборная России опустилась на рекордно низкое 61-е место в рейтинге ФИФАСпорт 9 февраля, 12:04
Бессонов: Чанов был душой киевского "Динамо" и любимцем болельщиковСпорт 9 февраля, 12:03
Источник: потерпевший по делу хакерской группы "Шалтай-Болтай" является непубличным лицомПроисшествия 9 февраля, 12:01
Милла Йовович в "Обители зла" и оттенки серого: что смотреть в кино на выходныхКультура 9 февраля, 12:00
Погрузка на ПривЖД в январе 2017 года увеличилась на 13,2%Транспорт 9 февраля, 11:49
СК проводит проверку по факту захвата пиратами граждан РФ и Украины в НигерииПроисшествия 9 февраля, 11:44
Награждение победителей всероссийского конкурса "Область добра" состоится 17 февраляНовости партнеров 9 февраля, 11:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Первый суд средней ступени Пекина приговорил бывшего председателя совета директоров одного из крупнейших китайских автопроизводителей China FAW Group Сюй Цзяньи к 11,5 года тюрьмы и конфискации имущества за коррупцию. Об этом сообщил информационный портал Sina.
Согласно решению суда, подсудимый во время пребывания на различных корпоративных, государственных и партийных постах в период с 2000 г. по 2013 г. использовал служебное положение для оказания покровительства третьим лицам, извлечения личной выгоды, он также лично и через третьих лиц получал взятки. Как установило следствие, общая сумма незаконно полученных Сюй Цзяньи средств составила 12,19 млн юаней (около $1,77 млн).
Как отмечает Sina, обвиняемый сознался в совершенных им преступлениях, раскаялся в содеянном, а также активно сотрудничал со следствием, поэтому суд принял решение смягчить ему меру наказания.
В марте 2015 года Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины начала внутрипартийное расследование в отношении Сюй Цзяньи. В августе того же года он был отстранен от работы.
China FAW Group является старейшим китайским автопроизводителем. Первый в Китае автозавод был создан при содействии СССР в городе Чанчунь в 1953 году. В настоящее время China FAW Group имеет совместные производства с зарубежными концернами Volkswagen, Toyota, Ford, Mazda и General Motors.
Кампания по борьбе с коррупцией и другими должностными преступлениями была активизирована после прихода к власти в стране в 2012-2013 годах "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.