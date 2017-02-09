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Экс-главу китайского автоконцерна FAW приговорили к 11,5 года тюрьмы за взятки

Происшествия
9 февраля, 11:27 UTC+3 /Корр. ТАСС, Роман Баландин
Следствие установило, что общая сумма незаконно полученных Сюй Цзяньи средств составила около $1,77 млн
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ПЕКИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Первый суд средней ступени Пекина приговорил бывшего председателя совета директоров одного из крупнейших китайских автопроизводителей China FAW Group Сюй Цзяньи к 11,5 года тюрьмы и конфискации имущества за коррупцию. Об этом сообщил информационный портал Sina.

Согласно решению суда, подсудимый во время пребывания на различных корпоративных, государственных и партийных постах в период с 2000 г. по 2013 г. использовал служебное положение для оказания покровительства третьим лицам, извлечения личной выгоды, он также лично и через третьих лиц получал взятки. Как установило следствие, общая сумма незаконно полученных Сюй Цзяньи средств составила 12,19 млн юаней (около $1,77 млн).

Как отмечает Sina, обвиняемый сознался в совершенных им преступлениях, раскаялся в содеянном, а также активно сотрудничал со следствием, поэтому суд принял решение смягчить ему меру наказания.

В марте 2015 года Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины начала внутрипартийное расследование в отношении Сюй Цзяньи. В августе того же года он был отстранен от работы.

China FAW Group является старейшим китайским автопроизводителем. Первый в Китае автозавод был создан при содействии СССР в городе Чанчунь в 1953 году. В настоящее время China FAW Group имеет совместные производства с зарубежными концернами Volkswagen, Toyota, Ford, Mazda и General Motors.

Кампания по борьбе с коррупцией и другими должностными преступлениями была активизирована после прихода к власти в стране в 2012-2013 годах "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.

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