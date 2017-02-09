Мэр Тайшетского района Иркутской области задержан по подозрению в мошенничестве

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ИРКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. Задержанный в четверг мэр Тайшетского района Иркутской области Александр Величко подозревается в мошенничестве с муниципальным имуществом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"9 февраля сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления Величко был задержан. В настоящее время следователями СКР совместно с сотрудниками ФСБ и МВД проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия", - сказали в полиции.
Как уточнили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, мэр района был задержан в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту совершения мошеннических действий работниками коммерческой организации, связанных с незаконным отчуждением муниципального имущества.
Следствие полагает, что бывший директор и учредитель одной из коммерческих организаций в 2013 году путем мошенничества оформил право собственности на артезианские скважины на территории г. Тайшета Иркутской области, заведомо зная, что еще в 2005 году они были построены за счет субсидии, полученной администрацией Тайшетского городского поселения из средств бюджета Иркутской области. "Этим он причинил бюджету ущерб в особо крупном размере. В 2016 году вышеуказанное лицо было избрано мэром муниципального образования "Тайшетский район", - уточнили в СК.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщал о задержании Величко на рабочем месте, где также проводятся обыски.