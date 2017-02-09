Пожар на химическом заводе в Испании не могут потушить уже сутки

МАДРИД, 9 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Пожар на химическом заводе в Валенсии не удалось потушить спустя 24 часа после его начала. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, в борьбе с огнем задействованы порядка 30 пожарных, однако их работу осложняют сильные порывы ветра. Инцидент произошел в среду примерно в 09:30 по местному времени (11:30 мск) на предприятии Indukern в районе муниципалитета Патерна. Возгорание началось во время переливания химических продуктов сотрудником завода, который является единственным пострадавшим в результате происшествия. Кроме того, пожар на предприятии спровоцировал несколько небольших взрывов.

Из-за инцидента местным властям пришлось эвакуировать порядка 3 тыс. человек, которые работали на соседних предприятиях. Кроме того, были отменены занятия в школах, которые располагаются в непосредственной близости от завода. Жителям Патерны было рекомендовано не покидать свои дома, закрыть двери и окна.

К настоящему моменту пожар, в результате которого нанесен ущерб шести зданиям, не удалось взять под контроль.