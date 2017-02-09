Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар на химическом заводе в Испании не могут потушить уже сутки

Происшествия
9 февраля, 12:04 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
Работу пожарных существенно осложняет сильный ветер
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/KAI FOERSTERLING

МАДРИД, 9 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Пожар на химическом заводе в Валенсии не удалось потушить спустя 24 часа после его начала. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, в борьбе с огнем задействованы порядка 30 пожарных, однако их работу осложняют сильные порывы ветра. Инцидент произошел в среду примерно в 09:30 по местному времени (11:30 мск) на предприятии Indukern в районе муниципалитета Патерна. Возгорание началось во время переливания химических продуктов сотрудником завода, который является единственным пострадавшим в результате происшествия. Кроме того, пожар на предприятии спровоцировал несколько небольших взрывов.

Из-за инцидента местным властям пришлось эвакуировать порядка 3 тыс. человек, которые работали на соседних предприятиях. Кроме того, были отменены занятия в школах, которые располагаются в непосредственной близости от завода. Жителям Патерны было рекомендовано не покидать свои дома, закрыть двери и окна.

К настоящему моменту пожар, в результате которого нанесен ущерб шести зданиям, не удалось взять под контроль.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Александр Хорошавин (второй слева)
4
Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Сахалинской области Хорошавина
7
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
2
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
3
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
4
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова
5
Источник: мэр Тайшетского района в Иркутской области задержан
6
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
7
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
Темы дня
Реклама